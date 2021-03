La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel ha comenzado. A través de Disney Plus, la productora compartió la primera serie de esta etapa de la historia de los Vengadores: WandaVision y ya prepara el estreno de las demás series.

El viernes 19 de marzo, Marvel Studios estrenará los primeros episodios de The Falcon and the Winter Soldier y el 11 de junio se estrenará Loki, una de las series más esperadas de UCM.

Recordemos que Loki murió a manos de Thanos al inicio de Infinity War; no obstante, los Vengadores cometieron un error en sus viajes en el tiempo que ocasionó que Loki de la batalla de Nueva York escape con el Teseracto.

Como es de esperarse, la serie se centrará en esta versión del hermano de Thor que hace de las suyas en los multiversos. Por lo pronto, se mantiene en reserva la trama de la serie pero ya se ha mostrado algunas imágenes en un avance en 2020.

En el nuevo póster promocional, ya se le ve con su traje de prisionero con el logo de TVA en el pecho. Las siglas responden a Time Variance Autority, organización que cuida el desarrollo normal de las líneas de tiempo al mismo estilo de The Umbrella Academy.

Start your countdown to the glorious arrival of Marvel Studios' #Loki. The Original Series starts streaming June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8y7yibT74F — Loki (@LokiOfficial) March 18, 2021

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

La historia de Zemo antes de ver el estreno de The Falcon and The Winter Soldier

Faltan solo horas para que Disney Plus publique el primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel Studios. Además de Sam Wilson y Bucky Barnes, caracterizados por Anthony Mackie y Sebastian Stan, respectivamente, la trama desarrollará la historia de Zemo, uno de los villanos más peligrosos del UCM.

Para que no te sientas perdido en la nueva serie de Marvel, te contaremos la historia de Zemo para que así entiendas su relación con los Vengadores. Incluso, ya se habla de que sería un aliado para la misión de Falcon y Winter Soldier.

Zemo (Daniel Brühl) fue un soldado de Sokovia que perdió a su padre, esposa e hijo después de la batalla contra Ultron en Avengers: Age of Ultron. Su primera aparición fue en Captain America: Civil War como el responsable de la separación de los Avengers. Lo que hace es desbloquear la programación del Soldado de Invierno con palabras en clave y revela que él fue el asesino de los padres de Tony Stark (Robert Downey Jr.). Esto último fue lo que acabó por romper la relación de los Avengers.

Luego de lograr su cometido, Zemo intenta quitarse la vida, pero es detenido por Black Panther para que sea arrestado por el agente de la CIA Everett Ross y juzgado por el atentado contra el padre de T’Challa (Chadwick Boseman).

El estreno de The Falcon and The Winter Soldier será el 19 de marzo en la plataforma Disney Plus.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.