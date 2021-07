El capítulo 4 de “Loki” fue realmente revelador. En esta nueva historia del Universo Cinematográfico de Marvel vemos que Loki logró escapar con el teseracto en “Avengers: Endgame” pero rápidamente fue apresado por TVA para evitar que destruya la ‘Sagrada línea del tiempo’.

Curiosamente, no es eliminado sino que se une a esta organización para poder capturar a una variante de él mismo, la cual está eliminando a los minuteros y planeando algo secreto.

Muchos se imaginaban que se trataría de una serie policial en donde el personaje se perseguiría a si mismo, pero realmente Loki se une a la variante Sylvie para descubrir más acerca del funcionamiento de TVA.

En el episodio 4 casi los vemos morir en el planeta Lamentis-1, pero fueron rescatados por los agentes de la organización. Antes de ser eliminados, se revela que realmente todos los integrantes de la TVA son variantes y les han lavado el cerebro.

Por este motivo, son ayudados por Mobius a enfrentar a los Guardianes del Tiempo. Loki es evaporado por una de las armas de los agentes y en vez de morir es trasladado a una aparente realidad alternativa en donde se ocultan otros Lokis.

Marvel Studios ha compartido recientemente un avance del siguiente estreno en donde podemos ver al protagonista acompañado de otros personaje que también podrían ser Lokis de otras líneas de tiempo.

Alligator Loki hace su primera aparición en el UCM y así se justificaría su presencia

Ya está disponible en Disney Plus el cuarto episodio de “Loki”, la serie de la fase 4 de los Vengadores. Los seguidores de Marvel se quedaron pasmados, porque el personaje no tiene un origen en las historietas. Esto no significa que sea posible una creación así, pero sí deja muchas ideas sobre los planes de Marvel por expandir la Fase 4.

La presentación de Sylvie como Lady Loki, la variante femenina del dios asgardiano, sentó las bases para la presentación de las muchas versiones de Loki en los cómics de Marvel. La producción prácticamente puso toda la carne en el asador con Old Loki, Kid Loki, Boastful Loki y el ya mencionado Alligator Loki en la escena postcréditos.

A primera vista, Old Loki y Kid Loki son iteraciones directas de sus contrapartes de cómics, mientras que Boastful Loki y Alligator Loki parecen ser representaciones más originales.

La inclusión de Alligator Loki es probablemente un guiño a la propensión de Loki a cambiar de forma, algo que el público lo ha visto hacer en múltiples proyectos del MCU.

También podría ser una señal de la relación de Loki con Thor e incluso insinuar una expansión de los personajes de Thor. Recordemos que Loki, según lo narrado en Thor: Ragnarok, se convirtió en una serpiente como parte de una broma. Siguiendo esta línea, hay la posibilidad de que -en la realidad de Alligator Loki- el Dios de la Travesura se haya transformado en un cocodrilo como parte de una broma. Es más, puede ser que se haya quedado atrapado en esa forma como castigo mágico por sus bromas.

Quizá Loki Alligator haga alusión a la historia de Frog Thor en los cómics, que involucraba a Loki convirtiendo a Thor en una rana. Si Jane Foster será la Diosa del Trueno en Thor: Love and Thunder, la aparición de Loki Alligator sirve para hacer referencia a Throg y dar cuenta de las demás versiones de Thor.

Loki publica nuevos episodios los miércoles en Disney Plus.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.