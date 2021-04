Marvel Studios tiene un ajustado calendario de estrenos luego de que el coronavirus haya obligado a la empresa a reestructurar el rodaje de las diferentes producciones. Black Widow, por ejemplo, debía llegar a los cines en abril de 2020 pero se tuvo que mover la fecha de estreno hasta el 9 de julio de este año.

Como es de esperarse, la productora anunció a través de sus redes sociales un nuevo calendario de estrenos. No solo se trata de las series de Disney Plus, sino que también algunas películas, como Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Este último super héroe también tendrá su propia cinta que llegará a los cines el 3 de septiembre. Conectaría directamente con otras producciones como WandaVision y Doctor Strange 2.

Los fans siguen a la espera del primer tráiler oficial de la película, la cual todavía no ha terminado de rodarse. Ante esta situación, las filtraciones han comenzado a compartirse por las redes sociales.

A través de Twitter, ya se comparte una figura de acción del super héroe chino en donde se puede ver su traje oficial. En las imágenes se puede ver a Shang-Chi, Xialing, Death Dealer y Wenwu.

Un vistazo rico a falta de Trailer @SimuLiu pic.twitter.com/0JBwsE6DCW — IvanSpidey 3000 (@SpideyParker24) April 1, 2021

Nuevo calendario de estrenos de Marvel - 2021

WandaVision: ya disponible en Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier: ya disponible en Disney Plus.

Loki: 11 de julio, 2021, por Disney Plus.

Black Widow: 9 de julio, 2021, por Disney Plus y cines autorizados.

What If...?: mediados de 2021 por Disney Plus

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 de septiembre, 2021.

Venom: Let There Be Carnage: 17 de septiembre, 2021.

Eternals: 5 de noviembre, 2021.

Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre, 2021.

Hawkeye: finales de 2021.

Ms. Marvel: 2021.

¿Quién fue el cameo sorpresa del capítulo 3 de The Falcon and the Winter Soldier?

El día de hoy, 2 de abril, se compartió vía Disney Plus el capítulo 3 de la serie de Falcon. Como es de esperarse, los héroes van en busca de Zemo para conocer la conexión entre la organización terrorista Flag Smashers y HYDRA.

Tras liberarlo de la prisión alemana, se unió al equipo de Vengadores para eliminar al científico que ha logrado replicar el suero de Capitán América y así detener el avance de la organización terrorista.

Durante la misión, se encontraron con Sharon Carter, la sobrina de Peggy Carter. Al parecer, se ha tenido que ocultar todo este tiempo luego de ayudar a los Vengadores a escapar de prisión durante Civil War.

Pero ninguno de estos dos cameos eran la gran sorpresa del capítulo 3 de The Falcon and the Winter Soldier ya que en los avances ya se había advertido de su presencia. No obstante, al final vemos que Bucky Barnes está recolectando las perlas de kimoyo del suelo.

Hay un agente más que se suma a la producción: una agente del servicio secreto de Wakanda. Solo llega a comentar que está ahí para capturar a Zemo, aquel que mató a padre de T’Challa en una conferencia en las oficinas de las Naciones Unidas.

Esta mujer lleva el nombre de Ayo y el papel es interpretado por Florence Kasumba. Apareció brevemente en Civil War cuando escoltaba al rey T’Challa y encaró a black Widow.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.