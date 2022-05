El Universo Cinematográfico de Marvel ha estrenado en Disney Plus varias series de la fase 4. Ya puedes ver “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki”, “Moon Knight” y “Hawkeye”. Esta última producción entusiasmó a los fans debido a que mezcló las historias de las series con el universo de los Vengadores.

No solo Hawkeye obtuvo una aprendiz, Kate Bishop, sino que también apareció una villana que contará con su propia serie en la plataforma: “Echo”. La actriz Alaqua Cox interpreta a Maya Lopez, una aparente ayudante de o protegida de Kingpin.

Al final de “Hawkeye”, vimos que este personaje escapa tras conocer la verdad acerca de muerte de sus padres, mientras que Kingpin logra escapar de la policía pese a recibir una golpiza de parte de Bishop.

Por lo pronto, no hay fecha oficial de estreno de la serie, solo se sabe que llegará a la pantalla chica en 2023.

“La historia de origen de Echo vuelve a visitar a Maya López, cuyo comportamiento despiadado en la ciudad de Nueva York la alcanza en su ciudad natal. Debe enfrentar su pasado, reconectarse con sus raíces nativas americanas y abrazar el significado de la familia y la comunidad si alguna vez espera seguir adelante”, se lee en la descripción que comparte Marvel Studios.

La serie contará con la presencia de Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (FX’s Reservation Dogs, American Gods) and Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), Graham Greene (1883, Goliath) y Zahn McClarnon (Dark Winds, FX’s Reservation Dogs).

Marvel comparte la primer foto de “Echo”, la serie spin-off de “Hawkeye”. (Foto: Marvel)

