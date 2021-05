Quedan pocos días para el estreno de “Loki”, una de las nuevas series de Marvel en Disney Plus. La productora ya dio inicio a la fase 4 de los Vengadores con dos producciones “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Ahora es el turno de darle protagonismo al hermano de Thor. Recordemos que en “Avengers: Endgame” logró robar el teseracto en la misión fallida de los Vengadores y desde entonces ha causado un caos en las líneas temporales.

Por este motivo, en los primeros avances de la serie vemos que ha sido apresado por TVA (la autoridad del tiempo). Se ve que Loki recibe su nuevo traje de presidiario y está en la obligación de cumplir una condena restaurativa.

En otras palabras, se une a los agentes de TVA para poder restaurar la línea de tiempo original (la misma que él ha destruido). Por supuesto, todavía no se conoce cuáles son estas misiones ni a quiénes ha afectado con sus saltos temporales.

Recientemente, Marvel Studios compartió los pósteres oficiales previos al estreno. Allí se puede ver a los diferentes personajes como Mobius M. Mobius, Ravonna Lexus Renslayer y Hunter B-15.

Marvel comparte los pósteres oficial de la serie “Loki”. (Foto: Marvel Studios)

¿Cuál será el gran villano de “Eternals”?

La fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel se cerró con “Avengers: Endgame”. Algunos Vengadores dejaron oficialmente el equipo tras retirarse o morir en la misión contra Thanos. Ahora es momento de presentar a nuevos personajes y villanos para dar inicio a otra fase.

“Black Widow” será la primera película de la fase 4 y se centrará en cerrar la historia de la Viuda Negra, presentando detalles del pasado. Por otro lado, Marvel Studios estrenará también en 2021 la cinta “Eternals”.

Esta otra película llegará a los cines en noviembre de este año. Introducirá a poderosos personajes llamando Eternos, los cuales estuvieron presentes desde los inicios de los humanidad.

La gran pregunta es quién será el siguiente gran villano del UCM. Thanos es cosa del pasado, ahora se presentarían a un nuevo personaje que ponga en aprietos a los mismos Eternos.

Las teorías indican que veremos a los Deviants o Gente Cambiante, una variante de la evolución de la vida inteligente en la Tierra. Estos personajes habrían sido creados por los Celestials y servían como comida.

