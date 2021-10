Marvel Studios dio inicio a la fase 4 con el estreno de las primeras series de los Vengadores en Disney Plus. “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “What If...?” ya están disponibles en la plataforma de streaming. A su vez, la productora trabaja en el estreno de las diferentes películas de esta fase.

“Black Widow”, por ejemplo, se estrenó en julio de este año. Recordemos que esta película estaba programada inicialmente para abril de 2020 pero se tuvo que postergar debido a la pandemia del coronavirus.

Misma situación se vivió con el estreno de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y también con “Eternals”. Esta última película, se estrenará el 5 de noviembre de 2021, casi un año más tarde de lo esperado.

Lamentablemente, no serán los últimos retrasos en el Universo Cinematográfico de Marvel. recientemente, Disney compartió su nuevo calendario de estrenos, incluyendo a los Vengadores y a Indiana Jones.

Nuevo calendario de estrenos de Marvel Studios: 2021, 2022 y 2023

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 6 de mayo de 2022

Thor: Love and Thunder - 8 de julio de 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 11 de noviembre de 2022

Indiana Jones 5 - 30 de junio de 2023

The Marvels (Capitana Marvel 2) - 17 de febrero de 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 28 de julio de 2023

*Untitled Marvel - 3 de noviembre de 2023

*Untitled Marvel - Se eliminó una cinta sin título programada para el 28 de julio de 2023

*Untitled Marvel - Se eliminó una cinta sin título programada para el 6 de octubre de 2023

*Untitled 20th Century - Se eliminó una cinta sin título programada para el 20 de octubre de 2023

Las dos películas que no han modificado sus fechas de estreno son “Eternals” y “Spider-Man: No Way Home”. La primera cinta llegará a los cines el 5 de noviembre, mientras que la segunda se programó para el 17 de diciembre.

