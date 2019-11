Es cierto que Marvel Studios esta produciendo series de televisión para la plataforma de Disney+. Kevin Feige ya confirmó que los personajes que aparecerán en estas nuevas series también darán el salto a la pantalla grande. Hace poco se creó un rumor que la serie Moon Knight estará conectada a Blade, el nuevo film de la industria.

Marvel ya tiene protagonista para la nueva película de Blade, Mahershala Ali. Mientras que Moon Knight aún esta preparando a detalles el guión. Los dos proyectos, tanto película como serie, aún no cuentan con fecha de lanzamiento oficial. Por otro lado, los fanáticos esperan que formen parte de la Fase 5 del UCM.

Marc Spector, más conocido como Moon Knight, es un agente de la CIA el cual se ha convertido en un mercenario. En una de las historias del cómic, se creyó que Spector estaría muerto, pero este mismo se arrastró hasta la tumba de Konshu, el dios egipcio de la luna. Es acá cuando el dios lo declara muerto pero lo resucita, lo cual provocó trastornos de personalidad múltiple.

Blade, por su parte, es un superhéore mitad vampiro y humano. Este mismo va en busca de las criaturas que mataron a su madre. Cuenta con muchos poderes vampirescos, incluida la superfuerza y los sentidos más desarrollados de lo normal. La intolerancia a la luz solar no es un problema para él, ya que cuenta con un lado humano.

Esta conexión no será la única entre las cintas de Marvel y series de Disney+, por el hecho de que WandaVision y Loki también estarán vinculados con Doctor Strange en The Multiverse of Madness, el cual se estrenará en mayo 2021.