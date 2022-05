El Universo Cinematográfico de Marvel ingresó en una etapa de renovación de rostros. Varios jóvenes se han sumado a la saga de películas de superhéroes como Hailee Steinfeld, quien interpretó a Kate Bishop en la serie “Hawkeye”. “Black Panther: Wakanda Forever”, la segunda entrega de Pantera Negra, podría sumarse a la tendencia con la presentación de Shuri como Black Panther.

Tras la muerte de Chadwick Boseman en 2020, Marvel Studios anunció que seguirá con el proyecto del héroe de África. No se ha revelado qué es lo que harán o quién reemplazará al actor, pero el proyecto sigue en pie.

Bob Chapek, CEO de Disney, confirmó que “Black Panther: Wakanda Forever” llegará a la pantalla grande este año y no se esperan retrasos por el coronavirus.

“Mirando hacia el futuro, nuestros estudios continuarán brindando contenido de alta calidad a escala con una emocionante variedad de series y películas que llegarán a todos nuestros canales de distribución”, detalló en la reunión de inversionistas.

“De hecho, nuestra lista para el resto de este año es increíblemente sólida, con títulos como Obi-Wan Kenobi, Ms. Marvel, Lightyear, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever y el largamente esperado Avatar: The Way of the Water”, añadió.

