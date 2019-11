¡Marvel ya piensa en el futuro! Mientras están trabajando en las películas de la Fase 4 del UCM, programadas para 2020 y 2021, Marvel Studios actualizó su programa de lanzamientos con nuevos títulos entre 2022 y 2023.

Las cosas sí que serán arduas para Marvel Studios en el futuro inmediato. El 1 de mayo de 2020 lanzará la cinta Black Widow y luego, el 6 de noviembre, The Eternals.

Para 2021, sabremos de Shang Chi and the Legend of the Ten Rings (12 de febrero) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 de mayo). No hay que olvidarse, además, de Spider-Man (16 de julio) y Thor: Love and Thunder (5 de noviembre) que saldrán para ese mismo año.

Ahora, para 2022, Marvel solo confirmó que el 6 de mayo sería el lanzamiento de la secuela de Black Panther y otras tres películas cuyos títulos aún son desconocidos. Sus estrenos están programados para el 18 de febrero, el 29 de julio y el 7 de octubre.

Para 2023, Marvel Studios planea cuatro películas el 17 de febrero, el 5 de mayo, el 28 de julio y el 3 de noviembre. Aquí tampoco se conocen los títulos de estas obras.

Los seguidores de Marvel intuyen que estas producciones serían Blade, Deadpool 3, Captain Marvel 2 y Guardians of the Galaxy 3. Es más, hasta X-Men y The Fantastic Four podrían llegar a la cartelera dentro de esos años.