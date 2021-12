Pese al tema legal con la actriz Scarlett Johansson, Marvel Studios insiste en seguir con los estrenos de sus películas en la plataforma de streaming Disney Plus. Quien interpreta a Black Widow en el UCM demandó a la productora por presuntamente haber incumplido el contrato al no avisarle acerca del estreno de la cinta en la aplicación.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” también está disponible en Disney Plus y la siguiente película que podrás ver en casa es “Eternals”. Marvel Studios confirmó que el miércoles 12 de diciembre se estrenará esta cinta.

¿Quiénes son los Eternos?

Estos poderosos seres llegaron a la Tierra hace miles de años atrás con el objetivo de proteger a la humanidad de los Deviant. Fueron creados por el artista Jack Kirby, quien dotó a la historia elementos mitológicos, historia de la humanidad y ciencia ficción para explicar varios detalles los Eternos.

En el caso de la última película de Marvel, se tratan de alienígenas que llegaron del planeta Olympia bajo la responsabilidad de proteger a los humanos a cargo de los Celestials.

Angelina Jolie, Harington, Hayek, Madden, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lee Dong-seok, Gemma Chan y Lauren Ridloff, son algunos de los actores que les dan vida a los Eternos en este estreno.

