El Universo Cinematográfico de Marvel es demasiado grande para que un nuevo fan sepa todo lo que sucede de un momento a otro. Inició con el estreno de “Iron Man” en 2008 y la fase 3 finalizó con “Avengers: Endgame”, una de las cintas que más dinero ha recaudado en la historia.

Desde entonces, la productora se centró en el desarrollo de nuevos proyectos como “WandaVision”, “Loki”, “Hawkeye” y “The Falcon and the Winter Soldier”, los cuales se estrenaron de forma exclusiva en la plataforma de streaming Disney Plus.

De esta forma, la fase 4 se trabajó tanto en estrenos en los cines, como en producciones cortas en la aplicación Disney Plus. El 17 de estreno, volverá Marvel a la acción con el inicio de la fase 5 con el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Hay mucho material por ver y más que llegará en los próximos años. Por este motivo, Marvel anunció que pondrá a la venta un libro que explica la línea oficial del tiempo del UCM.

Anthony Breznican, Amy Ratcliffe y Rebecca Theodore-Vachon son los escritores encargados de este importante tomo para poder entender rodo lo que ha sucedido en estos 14 años de estrenos.

El libro lleva el título de The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline y será publicado por Penguin Random House.

Descripción oficial del libro de la línea de tiempo del UCM

La guía definitiva respaldada por cineastas sobre la tradición, las líneas de tiempo y los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel.

¡Conviértete en un maestro del Universo Cinematográfico de Marvel!

Marvel Cinematic Universe (MCU) es vasto, increíblemente variado y ricamente complejo. Diferentes mundos, diferentes líneas de tiempo, innumerables personajes. Esta es la guía de ese universo. Creado en estrecha colaboración con Marvel Studios, responderá las preguntas más importantes: qué sucedió, cuándo, dónde y por qué.

Sigue toda la historia del MCU desde antes del Big Bang hasta el Blip y más allá. En el camino, aprenda más sobre la evolución de las armaduras de Iron Man, la búsqueda de Infinity Stones y la formación del Multiverso. ¿Quieres saber cuántas veces los extraterrestres han invadido la Tierra o la historia completa del escudo de Cap? ¡No busque más!

Un recuerdo preciado para cualquier aficionado al cine, lleno de infografías exclusivas, líneas de tiempo esclarecedoras y sorprendentes imágenes fijas de películas, este libro ocupará un lugar de honor en el estante de cualquier fanático de MCU.

