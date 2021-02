¿Thanos regresa al UCM? Marvel confirmó así que Thanos no puede morir

En las historietas de Marvel, matar a Thanos es casi imposible. No porque el Titán Loco no pueda ser derrotado en batalla, sino porque no se le permite morir. La más reciente entrega de Eternals explica que Thanos es inmortal y todo se debe a que la Muerte no permite que el personaje entre a su reino.

Thanos y la Muerte no se llevan bien desde que el Titán Loco eliminó a la mitad de la vida en el universo con las Gemas del Infinito en los cómics de Marvel. La Muerte nunca sintió simpatía por Thanos, incluso lo despreció al expulsarlo del inframundo en Cosmic Powers #1.

Si la Muerte no te quiere con ella, pues resulta imposible morirte según el Universo Marvel. A esto se suma todos los poderes de Thanos por ser un Eterno, como la inmunidad a todas las enfermedades y al envejecimiento.

En Eternals #2, Ikaris y Thanos luchan por el espacio y el tiempo en Titanos, el hogar ancestral de los Eternos. Los Eternals vencieron a Thanos, un Eterno nacido con el gen Deviant que le dio su apariencia monstruosa, y lo despreciaron aún más gracias después del chasquido con las Gemas del Infinito.

Thanos pelea contra Ikaris (Marvel)

Después de que Ikaris lastima considerablemente a Thanos, el Titán Loco de Marvel no parece haber sufrido tanto daño, ya que sus heridas se cierran cuando “la muerte misma lo rechaza de su abrazo”.

Thanos ha muerto varias veces en los cómics de Marvel, pero siempre regresa para seguir causando destrucción en el universo. Uno pensaría que se trata de su maldición y también una pista sobre cómo el UCM podría volver a recurrir a este personaje después de Avengers: Endgame.

