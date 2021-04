La serie The Falcon and the Winter Soldier está por llegar a su final y la comunidad se pregunta quién es el realmente el propietario del escudo del Capitán América. Ya lo hemos visto pasar de mano en mano, ¿pero quién tiene la propiedad sobre este poderoso artículo que acompañó a Steve Rogers (Chris Evans) a lo largo del Universo Cinematográfico de Marvel?

En Avengers: Endgame, Rogers pasa el escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie). Sin embargo, en la nueva serie exclusiva de Disney Plus, Sam entregó el escudo a la exhibición del Capitán América en el National Air & Space Museum. Luego el gobierno tomó poseción y lo entregó a John Walker (Wyatt Russell) para que sea el sucesor del Capitán América. Eso es lo último que sabemos, pero será mejor revisar la historia desde sus orígenes.

En Capitán América: El primer Vengador, Howard Stark (Dominic Cooper) hizo el escudo con el único suministro de vibranium que era propiedad de los Estados Unidos. El escudo se congeló en el Ártico con el Capitán América en 1945 y SHIELD lo recuperó cuando Rogers revivió 66 años después.

John Walker, el nuevo Capitán América (Foto: Disney+/ Marvel)

Las cosas se complica en Civil War: Rogers se separa del escudo cuando Iron Man lo acusó de no ser digno de él. Tony Stark (Robert Downey Jr.) mantuvo el escudo durante siete años y se lo devolvió a Steve en Avengers: Endgame. Es en esa película donde Thanos (Josh Brolin) acaba rompiendo el escudo en la pelea final y Rogers viaja al pasado para tomar un escudo alternativo y dárselo a Sam Wilson.

No es hasta la aparición de Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss) para tener una mejor idea de a quién pertenece el escudo del Capitán América. El mismo Walker amenazó al jurado tras despojarlo de su título de Capitán América con la siguiente revelación: “Aquí hay un pequeño secreto de estado sucio: realmente no pertenece al gobierno. Es una especie de área gris legal”.

Lo curioso es que esta información contradice lo que Black Widow (Scarlett Johansson) afirmó en Civil War: “Técnicamente, es propiedad del gobierno. Las alas [de Sam Wilson] también”.

MARVEL | El dueño del escudo

Entonces, ¿quién es el dueño del escudo? Creer que es el gobierno de los Estados Unidos es comprensible ya que consideran la identidad del “Capitán América” como su propiedad, además de que Howard Stark usó originalmente el suministro de vibranium del estado para hacer el escudo.

También es interesante que Wilson conservó el escudo incluso después de que se usó como arma homicida (el asesinato de Walker a uno de los Flag-Smasher), y no se lo entregó a la policía de Letonia ni a otras autoridades europeas como prueba del crimen. La antigua expresión “posesión es 9/10 de la ley” parece aplicarse al escudo del Capitán América. En ese caso, el escudo pertenece a Sam Wilson como propietario actual del escudo, y de forma permanente al gobierno de los Estados Unidos.

