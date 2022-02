El segundo tráiler oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene mucha información sobre el futuro del UCM para la Fase 4. El Hechicero Supremo aparece en aprietos mientras el universo se cae por pedazos y nuevos personajes aparecen en escena, así como uno que otro cameo.

Una de las escenas más intrigantes del nuevo avance de Doctor Strange 2 es la aparición de un misterioso personaje en lo que parece un tribunal interdimensional. Un misterioso personaje aparece sin que sepamos su identidad, algo que tiene a la comunidad debatiendo en foros especializados.

Por lo pronto, podemos confirmar que la voz es del actor Patrick Stewart, conocido por su papel de Profesor X en la franquicia X-Men. Aún es temprano para precisar si está repitiendo el papel o se trata de un nuevo personaje que forma parte de la sociedad secreta e interdimensional Los Iluminati.

DOCTOR STRANGE 2 | Nuevo tráiler de Marvel

Algo que también merece la atención son los robots que escoltan a Strange cuando aparece esposado frente a lo que parece un tribunal. La voz en segundo plano dice “deberíamos decirle la verdad” como si algo estuviera ocurriendo a espaldas del superhéroe, algo que es más grande de lo que actualmente sabe el personaje.

La cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg, y Rachel McAdams llegará a salas de cine el próximo 5 de mayo de 2022.

Cabe señalar que la película está dirigida por nada más ni nada menos que Sam Raimi, el responsable de The Evil Dead y la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire, mientras que el guion está a cargo de Michael Waldron.

