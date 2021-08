El segundo episodio de What If...? ya está disponible en la plataforma Disney Plus. La nueva entrega de la serie animada de Marvel trae de vuelta a Drax el Destructor, uno de los Guardianes de la Galaxia. El detalle es que la voz no corresponde al actor Dave Bautista, quien hace de Drax en el UCM. Entonces, ¿de quién es lo voz?

ALERTA DE SPOILER

El segundo episodio de What If...? muestra cómo hubiese sido la historia del UCM si T’Challa (Chadwick Boseman) fuese secuestrado por los Ravagers en lugar de Peter Quill (Chris Pratt). Como se lo imaginan, Black Panther acabó siendo más exitoso que Star-Lord.

El detalle es que la voz de Drax no es interpretada por Bautista, sino por Fred Tatasciore, conocido en la industria por interpretar al teniente Shax en Star Trek: Lower Decks y al Demonio de Tazmania en Space Jam: A New Legacy.

En la nueva entrega de What If...?, Drax es un cantinero que está agradecido de conocer a Star-Lord por ayudar a salvar su mundo natal de una invasión Kree. La breve escena de Drax es tan divertida como sus apariciones de acción en vivo en MCU, y Tatasciore hace un excelente trabajo imitando la voz, la cadencia y la entrega de Bautista como Drax.

MARVEL | Tráiler del segundo episodio de What If...?

No se sabe con detalle por qué Dave Bautista no interpretó a Drax en What If...? Según el mismo actor, “no se le pidió” que interpretara a Drax en la serie animada, mientras que los representantes de MCU dicen que la oferta sí se hizo.

Independientemente de lo que sucedió, es una pena que Bautista se perdiera esta reunión animada de tantos personajes cósmicos de Marvel.

