Marvel: conspiracionistas analizaron esta imagen de Capitán América que habría predicho el coronavirus

¿Marvel lo supo desde siempre? Los fanáticos más alocados de Internet sugieren que la primera película de Capitán América dio un mensaje oculto sobre el coronavirus (COVID-19) en 2011.

La escena final de Capitán América: el primer Vengador, según los conspiracionistas de Marvel, tiene dos afiches publicitarios que harían referencia al agente infeccioso. Uno de los anuncios es el de la cerveza Corona y el otro de un objeto muy parecido a la forma del COVID-19.

El tuitero @whmullally se tomó el trabajo de investigar el segundo afiche, pues resultó el más enigmático en tiempos de cuarentena. “Comencé a mirar videos aleatorios de YouTube y a buscar imágenes desde abril de 2011 en Times Square. No hay una vista clara del póster. Comencé a buscar en Bing y Google Street View”, explicó el fanático de Marvel.

La búsqueda fue dura, pero finalmente dio con el susodicho afiche. No era más que un anuncio de fideos para celebrar el Año Nuevo. Misterio resuelto para los seguidores de Marvel.

MARVEL | X-Men

Marvel planearía hacer cambios interesantes con la intención de promover la inclusión en sus próximos lanzamientos a través de la franquicia de X-Men.

El portal We Got This Covered informó, según fuentes cercanas a Marvel, que los ejecutivos están algo incómodos con la denominación X-Men porque la consideran poco sensible a la perspectiva de género.

Cabe precisar que la fuente del medio de comunicación es confiable, debido a que adelantaron la producción de Now You See Me 3 y National Treasure 3 antes del anuncio oficial.

El problema con X-Men es que el nombre alude solo a los miembros masculinos del grupo, lo cual es políticamente incorrecto en determinados ámbitos. Si bien los X-Men existen desde 1963, los directivos de Marvel no querrían arriesgarse a que la marca sea vinculada con la masculinidad tóxica.