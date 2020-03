Marvel: Cráneo Rojo estaría listo para regresar según Ross Marquand.

La película ‘Avengers: Infinity War’ nos regaló el regreso de Cráneo Rojo, el popular villano del Capitán América. Este personaje fue interpretado por Ross Marquand, el cual reemplazó a Hugo Weaving.

La versión de Cráneo Rojo que vimos era la de un espectro que velaba por la Gema del Alma que se encontraba en Vormir. El personaje guiaba a todo aquel que buscaba la gema.

Sin embargo, pudimos apreciar que una vez que la gema era retirada de Vomic, Johann Schmidt recién podía abandonar el lugar para continuar con sus ambiciones personales. Pero, ¿era realmente así? El actor Ross Marquand explicó lo que los directores querían transmitir en la película.

“[Los directores Anthony y Joe Russo] dijeron que una vez que Cráneo Rojo fuese liberado de la Piedra del Alma, una vez que Thanos la consiga y luego una vez que Hawkeye la consiga, será esencialmente libre —explica Marquand—. Pero si lo pensamos bien, ahora hay todos estos multiversos diferentes. Así que en un multiverso, cuando Thanos lo libera, es libre. Me imagino que lo primero que haría si todavía tiene una vendetta, o si alguna parte de él todavía tiene ambición, sería volver a la Tierra.”

Muchos piensan que el villano se encuentra en busca de venganza; sin embargo, Marquand considera que el personaje ha superado todos estos sentimientos.

“Tal vez quiera vengarse, tal vez quiera seguir con su diabólico plan. O tal vez no le importa en absoluto. Imagino que cuando eres agraciado con infinita sabiduría, también eres agraciado, o maldecido, con infinito dolor y sufrimiento. Así que probablemente, me imagino que en un nivel, lo ha superado. No necesita conquistar a nadie, porque está [sin vida].”

Marquand considera que Cráneo Rojo tendrá un papel similar al de Uatu el Vigilante, del cual sabemos que forma parte de una raza de observadores pasivos que se encargarán de vigilar los acontecimientos que ocurran en el universo Marvel.

Cuando se le preguntó sobre si Marvel le propuso su regreso, Marquand afirmó que no hubo conversaciones para regresar, y que para la compañía le pertenece a Hugo Weaving, pero si este no quiere, él estaría encantando de asumir el personaje.

“No lo han hecho, pero me gustaría tener la oportunidad de interpretarlo de nuevo. Creo que ese papel obviamente pertenece a Hugo, él es la persona que lo originó y me encantó lo que hizo con eso. Si su corazón está en un lugar diferente y ya no quiere volver, me sentiría verdaderamente honrado de volver a interpretar ese personaje.”

