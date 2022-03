Tras el estreno de “Avengers: Endgame”, Marvel Studios se quedó sin personal para sus siguientes películas y series. Durante el inicio de la fase 3, varios personajes dieron ese importante salto para convertirse en líderes, mientras que otros jóvenes rostros de Hollywood tomaron papeles que serán de suma importancia en el futuro.

En el primer caso, por ejemplo, Falcon ha dejado atrás las alas para ahora cargar con la responsabilidad del escudo del Capitán América. Por otro lado, en la serie “Hawkeye”, vimos que Kate Bishop ha tomado el arco y se ha convertido en la sucesora de Ojo del Halcón.

La cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” tendrá un poco de ambos casos. America Chavez será la nueva vengadora que se sumará al Universo Cinematográfico de Marvel y el papel será interpretado por la actriz Xochitl Gomez.

Joe Casey, el creador del personaje en Marvel Comics, habló acerca de este importante momento para Chavez en una entrevista para el medio ComicBook:

“Esta es solo la última de una serie bastante larga de apariciones de América Chávez en otros medios, desde videojuegos hasta figuras de acción, animación, ropa, sábanas y probablemente más allá, áreas en las que ella ya ha causado una impresión fuera de los cómics”, detalló.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.