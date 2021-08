Marvel: creador de Loki revela que falta un easter egg por descubrir

Aún hay más por revisar en la última serie de Marvel Studios. El creador de Loki, Michael Waldron, se sincera sobre los diversos huevos de pascua escondidos en el Universo Cinematográfico de Marvel y dice que a los fanáticos todavía les falta descubrir uno.

Luego de casi un mes desde el final de Loki, Waldron se puso al día con CBR para hablar sobre la serie y del easter egg que los fans aún no descubren.

“Quizás hay uno. Creo que hay uno que todavía está ahí fuera y que nadie ha encontrado todavía. Solo quiero que la gente mire. ¡Solo quiero aumentar los números! [Risas] ¡Quiero que la gente vea! ¿Cuál es mi huevo de Pascua favorito? Quiero decir , Me encanta Throg. Eso es increíble. Creo que se ha dicho que en realidad filmamos una versión de una escena ampliada con Throg en el Episodio 1 que no llegó allí, pero me alegro de que esté ahí de alguna forma”, señaló.

LOKI | Easter egg de la primera temporada

Quizá el episodio con más huevos de pascua en Marvel sea “Journey Into Mystery”, donde vimos al jefe del villano de Ant-Man Yellowjacket, el Thanos-Copter y la nave de Ronan el Acusador. Será cuestión de revisar cada uno de los episodios para dar con el misterio que Waldron ha planteado a la comunidad.

El elenco de Loki está conformado por Tom Hiddleston como el hermano de Thor, Sophia Di Martino como Sylvie, Owen Wilson como el agente de AVT Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw como la jueza Ravonna Renslayer, Jonathan Majors como He Who Remains, Richard E. Grant como Classic Loki. y Wunmi Mosaku como Hunter B-15.

Loki tendrá una segunda temporada, pero no se ha revelado aún su fecha de lanzamiento.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.