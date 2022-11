El avance de Ant-Man and the Wasp: Quantumania dio a conocer a Kang the Conqueror, la variante de He Who Remains que aparece al final de la serie Loki (disponible en Disney Plus). Quienes han leído las historietas de Marvel saben que hay más de un Kang en el multiverso, por lo que el UCM puede recoger a varias versiones para confeccionar el futuro de la franquicia.

Sin duda, el tráiler de Ant-Man 3 evoca a Kang the Conqueror, nacido en el siglo 31 y cuyo nombre original es Nathaniel Richards, descendiente del padre de Reed Richards, el fundador y líder de los Cuatro Fantásticos. Luego de que Victor Von Doom creara la tecnología de viajes en el tiempo, Nathaniel se obsesiona con controlarla hasta el punto de invadir varias líneas temporales y así expandir su imperio. Si bien Kang no tiene ningún superpoder como los Vengadores, su nave del tiempo le permite reunir tecnología y armamento del futuro. Esta variante es la más reconocible hasta el momento según el material oficial del UCM.

MARVEL | Tráiler de Ant-Man 3

No creas que Nathaniel Richards es la variante original de Kang. El primero es Rama-Tut, un personaje que gobernó el Antiguo Egipto después de viajar desde el siglo 31 con la tecnología del Doctor Doom. Por aquel entonces, Rama-Tut planea reclamar al mutante En Sabah Nur (Apocalipsis) como el heredero de su trono y entra en conflicto con el dios de la luna Konshu. Es probable que esta variante no aparezca en Ant-Man 3, pero sí hay cierta posibilidad para que tenga una conexión con Moon Knight, el caballero lunar.

Rama Tut

Como Rama-Tut se convierte finalmente en Kang the Conqueror, los guionistas de Quantunmania puedes recuperar su origen egipcio para proporcionar una historia de fondo para el supervillano y así no repetir el error con Thanos: un antagonista con una personalidad muy poco elaborada.

Immortus es otra variante que bien puede relacionarse con los elementos construidos en la serie Loki y ser referenciados en Quantunmania. Luego de batallar por años, los Time Keepers (Agencia de Variación Temporal - AVT) pidieron ayuda a Kang para preservar las líneas temporales a cambio de la inmortalidad. En esta variación, Kang gobierna sobre el reino de otra dimensión del Limbo, quizás una reminiscencia de la Ciudadela al Final de los Tiempos donde residía He Who Remains. Se sabe que Immortus es el destino de Kang antes de que los Guardianes del Tiempo finalmente separen las dos entidades, permitiendo que ambas vivan separadas de la otra.

Immortus

Hay una variante más de Kang que no solo está inspirada en Doctor Doom, sino también de Latverian. Hablamos de Scarlet Centurion, un poderoso villano que quería usar a los Vengadores como sus peones para conquistar la realidad. El plan era desgastarlos en batallas contra otros seres super poderosos hasta enfrentarlos contra ellos mismos de otro universo. Lo interesante es que Henry “Hank” Pym aparece en la historia para encogerse y manipular la máquina del tiempo de Scarlet Centurion.

Scarlet Centurion

Hay varias otras variantes de Kang the Conqueror que aparecen en Marvel Comics, aunque es poco probable que Victor Timely, el alcalde de una pequeña ciudad de 1901, o Mister Gryphon, director ejecutivo de Qeng Enterprises, den la talla para ser antagonistas en Ant-Man 3. Por lo pronto, la versión Conqueror es la que mejor se adapta para el desarrollo de la trama, pero queda por descifrar su pasado y si es que este recogerá la historia del Antiguo Egipto.

