La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel comenzó con el estreno de “WandaVision”. En esta producción, se reveló qué es lo que sucedió en la Tierra tras el chasquido de Hulk y cómo Wanda soportó la perdida de Vision. Por otro lado, “The Falcon and the Winter Soldier” se centró en mostrar los movimientos migratorios tras el retorno de la mitad de humanos de un momento a otro.

A su vez, la última producción mencionada narró los sucesos posteriores al retiro de Steve Rogers como Capitán América. Al final de “Avengers: Endgame” vimos que el personaje le entregó el escudo a ‘Sam’ Wilson. Muchos pensaban que inmediatamente aceptaría ser el heredero del símbolo de la paz pero terminó entregando el escudo a un museo.

John Walker, un veterano de guerra de los Estados Unidos, recibió el escudo para que se convierta en el nuevo Capitán América pero no demostró ser capaz de llevar tal responsabilidad. Wilson, al final de la producción, tuvo que aceptar su destino.

La historia continuará en “Capitán América 4″, pero se desconoce hacia dónde se dirigirá la trama de Falcon. Nate Moore, productor de Marvel, habló al respecto en el podcast de ComicBook.

“Creo que no es Steve Rogers y creo que eso es algo bueno. Porque para mí, este nuevo Capi es Rocky. Va a ser el perdedor en cualquier situación. No es un súper soldado. No tiene cien años. No tiene a los Vengadores. ¿Qué sucede con este tipo que anuncia públicamente, sin apoyo, ‘Soy el nuevo Capitán América’? ¿Qué pasa después?”, detalló.

“Creo que es fascinante porque es una persona. Es una persona con alas y escudo, pero es una persona. ¿Qué hace que alguien sea el Capitán América? Diré que no se trata de ser un súper soldado. Y creo que vamos a demostrarlo con Mackie y Sam Wilson”, finalizó.

Tráiler de “The Falcon and the Winter Soldier”

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.