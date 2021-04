Hay algo que aún falta resolver en The Falcon and the Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus. ¿Cuál es el interés de Wakanda por el escudo del Capitán América, el cual ahora es propiedad de John Walker? La comunidad ya está teorizando y aquí te compartimos unas de las mejores respuestas a esta interrogante.

Un miembro de las Dora Milaje apareció en el cuarto episodio de The Falcon and the Winter Soldier para reclamar el escudo del Capitán América, el cual está hecho de un raro metal -el vibranium- que tiene su origen en Wakanda, el hogar de Black Panther.

Steve Rogers usó el escudo del Capitán América durante casi la totalidad de su historia en el UCM y recién en Avengers: Endgame lo pasó a Sam Wilson (Falcon). En The Falcon y The Winter Soldier, Sam entregó el escudo al gobierno estadounidense y este último lo transfirió a John Walker, el nuevo Capitán América.

El encuentro de John Walker con Dora Milaje fue tenso. Walker estaba desmoralizado por perder otra pelea, pero esta vez no fue contra un grupo de súper soldados.

MARVEL | El escudo en malas manos

Al final de la pelea de John Walker con Dora Milaje , Walker es atrapado por una lanza y desarmado del escudo. Uno de los guerreros de Wakanda, llamado Yama, levanta el escudo del Capitán América como si fuera a llevárselo. Aunque finalmente deja caer el escudo, Yama podría haber querido tomarlo para reclamar un arma hecha del recurso más valioso de Wakanda y que estaba siendo usado por alguien que no era un aliado.

Es importante recordar que Steve Rogers y T’Challa desarrollaron una amistad o respeto mutuo cuando terminó Capitán América: Civil War. T’Challa exigió que Wakanda equipara a Steve con nuevos escudos una vez que llegó allí en Avengers: Infinity War.

Ahora que Steve no está usando el escudo, Falcon lo rechazó y John Walker dejó en claro que no está interesado en trabajar con los habitantes de Wakanda, no es una sorpresa que consideren recuperar el escudo. No quieren que ningún rastro de vibranium quede en el mundo, especialmente en un contexto en el que bien podría usarse en su contra.

Quizá los wakandianos estén satisfechos cuando Sam se haga con el escudo del Capitán América, debido a que Walker perdió los papeles tras la muerte de Battlestar. Quizá veamos más de las Dora Milaje en los siguientes episodios de The Falcon and the Winter Soldier.

