Marvel Studios tiene muchos más proyectos por delante. “WandaVision”, “Loki”, “Hawkeye” y “The Falcon and the Winter Soldier” fueron las primeras series de la fase 4 en llegar a la plataforma Disney Plus. Por otro lado, la productora estrenó en cines “Black Widow”, “Eternals”, “Shang-Chi” y recientemente “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Esta última cinta explicó el funcionamiento de los multiversos para darle pie a la aparición de jóvenes superhéroes como America Chavez. La gran pregunta desde ahora es cuál será la siguiente producción del calendario de Marvel.

Pues Ms. Marvel es la serie más pronta a su estreno. Se ha programado para el 8 de junio de 2022, la cual será un vistazo de “The Marverls” o “Capitana Marvel 2. La actriz Iman Vellani interpretará a la adolescente Kamala Kha, quien obtiene poderes de forma casual y ahora puede seguir los pasos de Carol Danvers.

La siguiente película de Marvel en llegar a los cines es “Thor: Love and Thunder”. Natalie Portman, Chris Hemsworth y Tessa Thompson vuelven a sus respectivos papeles para sorprendernos con un importante suceso en el UCM.

En primer lugar, Jane Foster será la nueva portadora del Mjolnir, pero hay otro detalle que ha llamado la atención de los fans. Hay suelto por el universo un ser capaz de eliminar a los dioses y será el nuevo villano del universo de los Vengadores.

