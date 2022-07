Los Vengadores deben reformarse para poder enfrentar a nuevos villanos en la fase 4 y 5. Marvel Studios ha aprovechado para introducir a jóvenes superhéroes que se suman al equipo, como Kate Bishop, la nueva Hawkeye, o America Chavez (”Doctor Strange in the Multiverse of Madness”).

Por otro lado, recientemente, se estrenó “Thor: Love and Thunder”, cinta en donde se recupera al más poderoso Thor que se ha visto en la pantalla grande. Recordemos que este personaje decidió abandonar su reino por irse de aventuras con los Guardianes de la Galaxia, pero la aparición de Gorr lo cambió todo.

Pero esto no es lo único que tiene preparado Marvel para el año 2022. Hay muchas series y películas en el apretado calendario de estreno de la productora. Luego de “Amor y Trueno”, llegar “She-Hulk”, una de las series más esperadas del UCM.

Calendario de estrenos de Marvel Studios 2022-2023

She-Hulk (Disney Plus, 17 de agosto de 2022)

(Disney Plus, 17 de agosto de 2022) Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre de 2022)

(11 de noviembre de 2022) The Guardians of the Galaxy Especial de Navidad (Disney Plus, 2022)

(Disney Plus, 2022) Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 de febrero de 2023)

(17 de febrero de 2023) Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5 de mayo de 2023)

(5 de mayo de 2023) The Marvels (28 de julio de 2023)

(28 de julio de 2023) X-Men ‘97 (Disney Plus, 2023)

(Disney Plus, 2023) Secret Invasion (Disney Plus, Aún sin fecha)

(Disney Plus, Aún sin fecha) Blade (sin fecha)

(sin fecha) Deadpool 3 (sin fecha)

(sin fecha) Cuatro Fantásticos (sin fecha)

(sin fecha) I Am Groot (Disney Plus, sin fecha)

(Disney Plus, sin fecha) Armor Wars (Disney Plus, sin fecha)

(Disney Plus, sin fecha) Ironheart (Disney Plus, sin fecha)

(Disney Plus, sin fecha) Echo (Disney Plus, sin fecha)

(Disney Plus, sin fecha) Serie de Wakanda ( Disney Plus, sin fecha)

Disney Plus, sin fecha) Capitán América 4 (sin fecha)

(sin fecha) Loki Temporada 2 (Disney Plus, sin fecha)

(Disney Plus, sin fecha) What If...? Temporada 2 (Disney Plus, sin fecha)

(Disney Plus, sin fecha) Agatha: House of Harkness (Disney Plus, sin fecha)

(Disney Plus, sin fecha) Marvel Zombies (Disney Plus, sin fecha)

(Disney Plus, sin fecha) Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos 2 (Disney Plus, sin fecha)

(Disney Plus, sin fecha) Daredevil (Disney Plus, sin fecha)

Quizás la cinta que más intriga causa es “Black Panther: Wakanda Forever”. No se sabe todavía que camino tomará Marvel Studios con respecto a la trama, ya que Chadwick Boseman falleció en 2020 por un avanzado cáncer de colon.

Los rumores indican que Shuri será la siguiente Black Panther en el UCM y la película que se estrenará el 11 de noviembre será una suerte de despedida al actor que interpretó a T’Challa.

