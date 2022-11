Namor ya forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel. El antagonista de Black Panther: Wakanda Forever, caracterizado por Tenoch Huerta, ha planteado muchas expectativas sobre el futuro del UCM y los fanáticos de Marvel no hacen más que teorizar sobre cuándo sabremos otra vez del reu de Talokan.

ALERTA DE SPOILER

Black Panther: Wakanda Forever sirvió para presentar a Namor y cómo es que su reino está en constante peligro. Si bien es derrotado por Shuri en el final de Black Panther 2, se espera que la película sea el comienzo de su historia en el UCM. Marvel Studios no ha confirmado ningún plan oficial, pero hay varios proyectos que en el futuro podrían contar con Namor como una pieza más para la trama.

Namor bien puede reaparecer en la película de Los 4 Fantásticos. Los cómics han hecho que Namor sea tanto un villano como aliado ocasional del grupo de superhéroes. También se le recuerda por una relación romántica medio complciada con Sue Storm, quien engañó a Reed Richards para ponerlo celoso.

Tráiler de Black Panther 2

Dado que Namor ha estado presente en el UCM durante más de 500 años, Los 4 Fantásticos podrían encontrarse con él en cualquier momento. Incluso, los superhéroes pueden toparse con Talocan al rastrear a Mole Man, quien podría ser uno de los villanos de la película.

Otra posibilidad es que veamos a Namor en Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars (si no en ambos). Teniendo en cuenta que el caos multiversal tiene el potencial de acabar con la Tierra-616, Namor y su gente pueden aliarse con sus rivales para proteger a su realidad contra Kang el Conquistador o cualquier otra amenaza que ya hemos visto en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La aparición de Namor en The Kang Dinasty y Secret Wars serviría para su introducción en el nuevo equipo Illuminati, integreado por el Sub-Mariner, Reed Richards, Doctor Strange y más.

También hay que considerar la naturaleza mutante del mismo Namor, porque ese detalle lo relaciona con los X-Men, una película que Marvel producirá para el futuro del UCM. Namor bien puede explicar el origen de los mutantes y dar a conocer dónde están escondidos en todo el mundo. Los cómics hicieorn que Namor se una a los X-Men en cierto momento, por lo que lo mismo puede repetirse en las películas de Marvel.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.