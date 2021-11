El agente de S.H.I.E.L.D., interpretado por Jeremy Renner, volverá a la acción tras “Avengers: Endgame”. Recordemos que el personaje de Marvel quedó sumamente afectado con el sacrificio de Natasha Romanova en el planeta Vormir. Sin esta acción, los Vengadores no iban a poder conseguir las Gemas del Infinito, por ende vencer a Thanos era una tarea imposible.

Al igual que Wanda (Scarlet Witch) y Sam Wilson (Falcon), Clint Barton también contará con una serie en solitario que se estrenará por Disney Plus. En este momento, ya se puede ver “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “What If...?” a través de la plataforma de streaming.

El 24 de noviembre, se estrenará “Hawkeye”, la última producción en la que participará Renner. Según las imágenes de los diferentes avances de YouTube, Ojo de Halcón podría dejar oficialmente el equipo de Vengadores para dejarle su arco a Kate Bishop.

El Vengador tendrá que subsanar sus pasadas acciones (durante su etapa de Ronin). Tras el chasquido de Thanos y haber perdido a su familia, decidió tomar la justicia en sus propias manos y comenzó a asesinar a las mafias de todo el mundo.

Al igual que las pasadas producciones cortas de Marvel Studios en Disney Plus, se compartirán solo dos episodios el día del estreno. Cada miércoles, se estrenará otro capítulo, así hasta cerrar la primera temporada.

Tráiler de “Hawkeye”

