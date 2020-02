Tras la compra de Marvel a manos de Disney, comenzaron encender la locomotora de producciones. El Universo Cinematográfico de Marvel es un claro ejemplo de constancia de la empresa y para el 2020 tienen mucho más en planes.

Recientemente, se estrenaron los teasers de ‘Black Widow’, ‘The Flacon and the Winter Soldier’, ‘Loki’ y ‘WandaVision’ durante el Super Bowl 2020. Estas sreán las primeras producciones de la Fase 4 del UCM.

La Viuda Negra llegará a los cines, mientras que las otras tres serán exclusivas de Disney+. Son las producciones más avanzadas, pero Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, comentó que tienen 10 shows en desarrollo.

“Hay otras siete series en diferentes etapas de desarrollo o en pre-producción”, reveló el directivo

¿Qué otras series o películas tendría Marvel debajo de la manga? Pues sabemos que ‘What if...?’, ‘Hawkeye’, ‘Moon Knight’, ‘Ms. Marvel’ y ‘She Hulk’ son las prioridades para la productora, así que alguna de estas también estaría cerca de su estreno.