Todos sabemos muy bien que Spider-Man 3, protagonizada por Tom Holland, podría contar con las actuaciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes dieron vida al Hombre Araña en las primeras aventuras cinematográficas de Marvel. Sabemos también que el ‘hype’ está por lo cielos, pero lo mejor no es exagerar.

El actor Dane DeHaan, quien interpretó a Harry Osborn (alias Duende Verde) en The Amazing Spider-Man, salió a la prensa para acabar con uno de los rumores más compartidos en los foros de Marvel: su regreso a la pantalla grande como uno de los villanos del UCM.

“No hay verdad en esos rumores”, dijo DeHaan a RadioTimes. “Ni siquiera sé cómo se llevaría a cabo”.

No obstante, DeHaan admitió que estaría feliz de volver a hacer de Harry Osborn para Marvel. “Ciertamente me encantaría volver a hacer una película como esa. Me gusta hacer películas de superhéroes o en ese tipo de mundo y estoy seguro de que volveré a encontrarme en ese mundo”, señaló.

“Y no tengo idea de lo que están haciendo con las películas de Spider-Man ahora, pero realmente no entiendo un mundo en el que eso sería posible”.

Con esta confirmación, no queda otra que seguir esperando al estreno de Spider-Man 3. Marvel programó su lanzamiento para el 17 de diciembre de 2021.

MARVEL | Futuros estrenos

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.