Marvel: Daniel Radcliffe acaba con todos los rumores sobre su interpretación de Moon Knight

Adiós a los rumores de Marvel. El actor Daniel Radcliffe, conocido por su papel de Harry Potter, contestó de una vez por todas a las sospechas sobre su ingreso al UCM como Moon Knight.

Moon Knight es una serie exclusiva de Marvel que llegará a la plataforma de video streaming Disney+. Fue anunciado en la D-23 y, desde entonces, la comunidad tiene varias ideas para el elenco de esta producción.

Daniel Radcliffe, cuyo nombre fue tendencia para el papel de Moon Knight, aprovechó la promoción de la película Escape from Pretoria para desbaratar los rumores sobre su aparición en Marvel.

“Si alguna vez volviera a entrar en una franquicia, creo que el tamaño de ese libreto sería aún más alto que cualquier otra cosa, antes de que puedas firmar para estar en algo durante varios años, tienes que estar seguro de que realmente te va a encantar todo el tiempo. No soy reacio a hacer cualquier tipo de franquicia en el futuro otra vez, eso podría ser divertido. Pero los rumores de Moon Knight son falsos, puedo desmentirlos oficialmente, no he oído nada al respecto”, declaró.

Moon Knight aún no tiene fecha de estreno y solo se sabe que Jeremy Slater, creador de la serie de ‘Umbrella Academy’, es el encargado del proyecto.