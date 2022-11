Tras la muerte de Iron Man, Black Widow y el retiro de Capitán América, Marvel Studios ha entrado en una fase de transición: la fase 4. A través de Disney Plus y estrenos en los cines, hemos visto diferentes producciones centradas en introducir a nuevos superhéroes que se sumarán al equipo de Vengadores en el futuro del UCM.

Xochitl Gomez, por ejemplo, interpretó a America Chavez en la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Otras actrices, como Iman Vellani (Ms. Marvel) y Hailee Steinfeld (Kate Bishop) se han sumado a los Vengadores en las series de Disney Plus.

Por supuesto, hay ciertos nombres que han estado en boca de todos, ya que calzarían perfecto en el UCM. Antes de que se confirmara que Hugh Jackman regresara como Wolverine, se barajaba la posibilidad de que Daniel Radcliffe sea el nuevo Lobezno.

No obstante, el mismo actor confirmó que no está interesado en un proyecto de superhéroes, ya que sería como “estancar su carrera” o solo centrarse en un personaje durante muchos años.

Daniel Radcliffe descarta trabajar con Marvel

Daniel Radcliffe descarta trabajar con Marvel. (Foto: Valerie Macon / AFP)

En una reciente entrevista con el medio GQ, el actor detalló que se siente más cómodo en proyectos independientes y no en franquicias multimillonarias.

“Es meramente un rumor de gira de prensa. Digo algo y, después, me aburro de contestar lo mismo y digo algo diferente, y eso hace que vuelva a empezar. No debería abrir la boca.

Sencillamente, no quiero quedarme atrapado en algo de lo que no esté seguro que pueda amar al mismo nivel durante todo el tiempo”, detalló el actor.

En marzo de 2022 también se refirió a los rumores acerca de si Marvel le había llamado para interpretar a Wolverine. Para el medio The View respondió lo siguiente: “Esto es algo que surge cada cierto tiempo, creo que porque en los cómics Lobezno es bajo, así que a veces dicen, ‘¿Qué actor es bajo?’. Nunca ha sido real. De vez en cuando me aburro de responder a las preguntas con prudencia, así que hago una broma como la que hice el otro día y ha reavivado los rumores, pero no se está cociendo nada”.

