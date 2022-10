Una de las grandes sorpresas de la serie “She-Hulk” fue la aparición de Matt Murdock (Daredevil). En la cinta “Spider-Man: No Way Home”, el personaje había aparecido pero solo en su papel de abogado, mientras que en la serie de Diseny Plus sí vistió su clásico traje rojo y amarillo para ayudar a Jennifer Walters.

La serie no es de acción, así que Marvel Studios se encargó de meter con calzador un romance efímero en los últimos episodios. Como es de esperarse, los fans desean ver mucho más de este personaje y todo parece indicar que en 2024 veremos el estreno de “Daredevil Born Again”.

Por lo pronto, la productora se encuentra trabajando en el cierre de la fase 4 y el inicio de la fase 5, así que todavía no hay ni guionistas ni directores elegidos para el proyecto. Pese a esto el actor Charlie Cox ha dado inicio a su duro entrenamiento de superhéroe.

Así se entrena Charlie Cox para interpretar a Daredevil

Como cualquier actor del Universo Cinematográfico de Marvel, desde ahora deberá mantener una estricta dieta, hacer mucho ejercicio para caber en el traje y por supuesto estar en total silencio en redes sociales para evitar spoilers.

El mismo gimnasio en donde entrena compartió vía Instagram sus set de golpes de combate. Se le puede ver practicando boxeo con su coach y la publicación llegó con el siguiente mensaje.

“Charlie golpeando unos pads de hace unas semanas. Obteniendo pop serio en algunas de esas tomas. El gancho de izquierda al cuerpo es dinero. Cambié el nombre del superman punch the Daredevil en mi gimnasio”.

