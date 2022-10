La serie She-Hulk se guardó todo para la recta final de la primera temporada. En los diferentes teaser vimos una y otra vez a Daredevil, pero se hizo esperar hasta el penúltimo episodio el personaje para su cameo estrella.

De esta manera, se confirma que Matt Murdock es parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Recordemos que ya había participado en la cinta “Spider-Man: No Way Home”, pero en esta producción no utilizó su característico traje.

Marvel Studios abordó una temática que estaba en un segundo plano con “She-Hulk”: la sexualidad y el romance entre superhéroes. Walters, casi de inmediato, comienza a sentir algo por Murdock y parece que es recíproco.

El dueto terminó por trabajar hombro a hombro en una escena del crimen y se ven una vez más en el último episodio a pedido de la misma Walters. La pregunta cae de madura a estas alturas: ¿veremos una vez más a Jennifer Walters en la nueva serie de Daredevil?

¿She-Hulk aparecerá en la serie “Daredevil: Born Again”?

La productora confirmó que en 2024 se estrenará la serie “Daredevil: Born Again”, para terminar de consolidar el paso de Charlie Cox como Murdock en el UCM, pero todavía no se conoce el reparto.

En un reciente entrevista para el medio The Hollywood Reporter, el actor compartió algunos pensamientos acerca de si le gustaría ver a Tatiana Maslany en su serie como Jennifer Walters.

“Me encanta la idea de que tú o ella o cualquiera piense que tengo habilidades de casting. Escucha, no podría estar más entusiasmado con esa idea. Realmente espero que suceda. También soy muy tímido al hablar sobre el reparto o los personajes, porque no quiero decir algo que luego se convierta en una noticia e influencie a los escritores de alguna manera. Me gusta dejarlos hacer su trabajo y yo haré la mía”, detalló el actor.

