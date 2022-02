No tendrás que esperar mucho para disfrutar de las series que Marvel sacó de la parrilla de Netflix para verlas en Disney Plus. A solo unos días de cerrar el mes de febrero, Disney ha dispuesto el regreso de las series de Los Defensores en la plataforma que acoge todas las nuevas producciones de la Fase 4 del UCM.

Las series de Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, protagonizadas por Charlie Cox, Jon Bernthal, Krysten Ritter, Finn Jones y Mike Colter, respectivamente, eran producciones exclusivas de Netflix bajo la licencia de Marvel entre 2015 y 2019. Como era de esperarse, el desarrollo y lanzamiento de Disney Plus hizo que Marvel pierda interés por Netflix y reclamara las series para reubicarlas en su propio espacio de streaming.

De momento, las series de Marvel que antes eran de Netflix ya están disponibles en el catálogo de Disney Plus en la mayoría de territorios. Por ejemplo, Disney+ Canadá ha confirmado la llegada de estas series a su plataforma el 16 de marzo, pero se espera que también debuten en el servicio en otros territorios. El servidor de Estados Unidos no ha dado ninguna novedad y para el resto de América Latina sabremos con el paso del tiempo.

La serie que recomendamos ver cuando lleguen Los Defensores a Disney Plus es Daredevil, debido a que sus personajes principales, Matt Murdock y Kingpin, ya forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Murdock apareció como abogado de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home mientras Kingpin tuvo un final aparentemente trágico en la serie Hawkeye.

MARVEL | Filtran spoiler de Thor 4

Un set de LEGO llamado “Goat Boat” muestra a Thor, Mighty Thor (Jane Foster como la nueva diosa del trueno), King Valkyrie y más atravesando el Bifrost. Sucede que el Stormbreaker, el arma que Thor forja con ayuda de Eitri en Infinity War, tiene la capacidad de canalizar el Bifrost desde cualquier lugar. Eso significa que puede ser conectado a la parte delantera del barco y así viajar sin problemas por los distintos mundos.

El set de LEGO dedicado a la cinta de Marvel es descrito como “un barco vikingo que contiene personajes icónicos de la película Thor: Love and Thunder de Marvel Studios, lo que hace que LEGO Marvel The Goat Boat (76208) sea un regalo ideal para niños de 8 años en adelante. El bote es arrastrado por los cielos por las legendarias cabras Toothgnasher y Toothgrinder, que se levantan del suelo para que los niños puedan empujar fácilmente el barco mientras juegan. El juego incluye cinco minifiguras: Thor, Mighty Thor, Valkyrie, Korg y Gorr. - y una gran cantidad de armas y accesorios, incluido el hacha Stormbreaker de Thor”.

