Marvel: David Harbour afirma que el ‘Guardián Rojo’ es el personaje más importante del UCM.

Black Widow es una de las producciones que pertenecerá a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. La película será protagonizada por Scarlett Johansson en el papel de la Viuda Negra, un personaje que revelará muchos misterios de su pasado.

Ya no falta casi nada para el estreno mundial de ‘Black Widow'. La película le dedicará un gran espacio a la poderosa heroína como también nos mostrará otros personajes que pertenecen al Universo Cinematográfico de Marvel, como Taskmaster o el popular Guardián Rojo.

En una reciente entrevista para el portal Entertainment Weekly, David Harbour, actor que interpretará a Guardián Rojo, habló sobre como se siente al encarnar la versión rusa del Capitán América: “Creo que soy parcial, pero creo que es el mejor personaje de todo el Universo Cinematográfico de Marvel”, mencionó Harbour. “Quiero decir, es un narcisista, así que es muy apropiado que lo interprete y que piense eso. Pero tiene tantas capas. En un nivel, es el clásico superhéroe chulo, pero cuando lo conoces, tiene la necesidad de gustar, y quiere que se le considere divertido y un pez gordo, lo que no es.”

Además, Harbour calificó a la Viuda Negra como una de las mejores películas que tendrá el UCM. Asimismo, halago el estilo que tiene Cate Shortland para dirigir, mencionando también las escenas familiares que se verán en la cinta.

Por otro lado, el actor afirmó que fue un poco difícil grabar las escenas de acción. “Quiero decir, me pegaban constantemente. Eso es horrible. Cualquiera que te diga, ‘Oh sí, hombre, me encanta hacer acrobacias’, eso no tiene sentido. Para.", afirmó Harbour.

Recordemos que el personaje servirá de alivio cómico en una película que tendrá mucha tensión por las escenas familiares de la Viuda Negra; sin embargo, eso no quiere decir que el actor tendrá buenas escenas de acción.