¿De quién alerta Doctor Strange en el tráiler de “Spider-Man: No Way Home”? Aquí varias teorías

El nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home muestra al Spidey de Tom Holland con Doctor Strange en la cima de la Estatua de la Libertad. En un momento, el hechicero supremo de Marvel advierte de la llegada de desconocidos a la realidad. No se sabe con precisión quiénes son, pero hay varias teorías que pueden resolver tanto misterio en la comunidad.

Pase lo que pase en la película, los villanos finalmente unen fuerzas para luchar contra Spider-Man en la renovada Estatua de la Libertad, donde Doctor Strange intenta contener las grietas multiversales que se deterioran y colapsan mientras advierte a Spider-Man que “han comenzando a venir y no puedo detenerlos”.

Hay la posibilidad de que la escena tenga lugar al comienzo de la pelea final, donde Duende Verde y compañía volvieran de sus dimensiones alternativas después de que Doctor Strange los enviara brevemente de regreso.

MARVEL | Tráiler de Spider-Man 3

Sin embargo, existen otras posibilidades que también conectan con la ruptura del multiverso. Las grietas multiversales que se muestran en el tráiler de Spider-Man: No Way Home se ven idénticas a la línea de tiempo sagrada de He Who Remains en Loki , que se rompió momentos antes de su muerte.

Es posible que este sea el momento en el que Tobey Maguire y los Spider-Man de Andrew Garfields lleguen para ayudar a Spidey de Tom Holland, o en un giro impactante, donde finalmente lleguen villanos inesperados como Venom y Rhino, pero también podría ser el momento crucial en el que Doctor Strange necesita irse para evitar que todo el multiverso colapse, lo que configura los eventos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Después de todo, Strange no se ve por ningún lado cuando Spider-Man se enfrenta a Electro, Sandman yLizard en el tráiler , y Spidey necesita estar libre de cualquier mentor en este momento para que pueda terminar el conflicto por su cuenta.

MARVEL | Dudas sobre los multiversos de Spider-Man

Los peligros del multiverso solo pueden ser revertidos por alguien que conozca su potencial, y no hay nadie más apto para la tarea que el Doctor Strange. Podemos adelantar que la película sentará las bases para la secuela del hechicero.

Tom Holland liderará un elenco que también presentará los regresos de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove y Benedict Wong.

Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 17 de diciembre.

