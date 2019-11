Avengers: Endgame ha hecho posible que el ‘Bocazas’ tenga una oportunidad para la Fase 4 del UCM. Marvel Studios aguarda que Deadpool 3 tenga a más de un Vengadores en el elenco según un informe publicado por la página We Got This Covered. La idea no es disparatada teniendo en cuenta que Deadpool hace constantes referencias al Universo Marvel.

El portal de noticias informó que Spider-Man (Tom Holland), Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Falcon (Anthony Mackei) están siendo considerados por Marvel para el próximo estreno de Deadpool. A estos nombres también se considera a Daredevil (Charlie Cox).

Cabe precisar que Marvel ha hecho que Deadpool y Spider-Man tengan una historieta en común. Lanzado en 2016, Spider-Man/Deadpool es una serie de cómics de 50 números, en los que vemos a ambos meterse en problemas en medio de una relación amistad-odio.

Por su parte, la identidad de Nick Fury en la Tierra está en duda desde la última película de Spider-Man, en la que descubrimos a Thalos con la apariencia del agente de SHIELD. Falcon adopta el escudo de Capitán América, por lo que veríamos a un personaje distinto al que estamos acostumbrados.

MARVEL | Películas de la FASE 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha