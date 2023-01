No cabe duda que uno de los momentos más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel es el regreso de los mutantes o X-Men. Lamentablemente, en la lista de producciones que integran la fase 5 y 6 no se han incluido a estos personajes.

Pese a esto, la productora tiene entre manos una cinta que será tendencia durante su estreno: “Deadpool 3″. Ryan Reynolds, quien participa activamente en el guion de las cintas del ‘bocazas’, anunció en sus redes sociales que convención a Hugh Jackman de volver una vez más a interpretar a Wolverine.

Por el momento, no se sabe exactamente cómo regresará de la muerte el personaje, pero el mismo Jackman está sumamente entusiasmado. Inclusive ha bromeado en redes sociales sobre el título de la película. Lo nombró como “Wolverine and Deadpool” en uno de sus videos de Twitter.

Hugh Jackman comparte foto el traje de Wolverine

Uno de los elementos que más esperan los fans es que Wolverine utilice su traje clásico negro y amarillo. Hugh Jackman parece que también comparte este sentimiento, ya que ha compartido vía Instagram una foto de los dos rostros de los personajes involucrados en la película.

En una de sus historias apareció dos bustos de Deadpool y Wolverine, foto de BossLogic. El segundo cuenta con el caso amarillo y la zona que cubre los ojos en color negro, al mismo estilo de los cómics.

Hugh Jackman comparte foto el traje de Wolverine. (Foto: Instagram)

Hugh Jackman responde sobre cómo fue convencido para interpretar a Wolverine

“No, estaba bien. No me torturaba. Cuando la gente me pedía [que repitiera el papel], incluido Ryan, cada cinco segundos, pensaba: ‘Terminé’. Yo solo quería hacerlo y lo sentí en mis entrañas... Puedo golpear a Ryan Reynolds todos los días”, comentó el actor en una entrevista para el medio The Guardian.

