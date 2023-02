Marvel Studios no solo tiene pendiente el inicio de la fase 5 con la cinta “And-Man and the Wasp: Quantumania”, sino que también hay pedidos de los fans para vuelvan los X-Men a la pantalla grande. Por el momento, solo se ha confirmado una cinta de los “4 Fantásticos” y “Deadpool 3″.

Esta última película contará con la presencia de Hugh Jackman, así lo confirmó el mismo actor en un video con Ryan Reynolds. Ambos explicaron que el guion es realmente difícil de escribir, ya que se trata de la primera cinta de los X-Men en el UCM.

Wolverine será la clave para abrir la puerta de los mutantes en el universo cinematográfico de los Vengadores. Aunque todavía no se sabe cómo volverá a la vida; recordemos que falleció el personaje en la cinta “Logan”.

Algunos rumores indicaban que Dafne Keen iba a ser la actriz que tome el papel de Wolverine en el UCM, ya que fue quien le dio vida a X 23 en “Logan”. No obstante, parece que Marvel apostará por Jackman.

Entrenamiento de Hugh Jackman

Como es de esperarse, los actores involucrados han dado inicio a sus entrenamiento especiales para crecer en musculatura. Hugh Jackman volvió a los gimnasios y ha demostrado que ha vuelto a la forma de Wolverine.

Ryan Reynolds compartió también hace unas semanas el avance de su entrenamiento y no dudó en dejar un mensaje a modo de broma para su amigo Jackman.

