El Universo Cinematográfico de Marvel todavía mantiene ciertas franquicias orbitando sin que sean oficialmente parte de los Vengadores. Tras la compra de Fox a manos de Disney se especuló acerca de la participación de Deadpool en el UCM, pero por ahora se mantiene el ‘bacazas’ inclusive alejado de los X-Men.

En noviembre de 2024, se estrenará la tercera entrega de la franquicia, la cual contará con la presencia de Hugh Jackman como Wolverine. Así es, el actor volverá una vez más a su eterno papel de mutante para cerrar de una vez por todas su historia como superhéroe.

Por lo pronto, no se han dado a conocer detalles de la trama, pero sí se sabe que será una cinta sumamente violenta. El mismo director Shawn Levy lo confirmó en una entrevista con el medio Collider.

“Estamos escribiendo, reescribiendo, desarrollando, preparando ‘Deadpool’ todos los días ahora. Es tan divertido reír todos los días. Es tan delicioso escuchar y escribir y pensar en estas escenas en las que la gente simplemente habla mal. Y el la violencia está en tu cara y es hardcore, y es en gran medida una película de ‘Deadpool’”, explicó el director.

“Y tiene a Logan. Y tiene a Wolverine. Es demasiado divertido. Me estoy divirtiendo mucho, y ni siquiera he llegado al piso de tiro todavía. [...] Tengo que decir, desarrollar una película de ‘Deadpool’ es una de las experiencias creativas más divertidas de mi vida porque no es solo que esté calificada como R. Es que está tan llena de autoconciencia, y eso hace que escribir por escrito sea muy, muy divertido de una manera que es exclusivo de esa franquicia”, añadió.

Pese a que no hay imágenes del rodaje, los fans ya se pueden imaginar lo divertido que debe ser el rodaje. Jackman es un viejo amigo de Reynolds y se han jugado unas cuantas bromas por redes sociales, inclusive estuvieron juntos en la presentación del proyecto “Deadpool 3″.

Teaser de “Deadpool 3″

