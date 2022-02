Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha hecho que la comunidad se haga teorías muy alocadas. No es para menos teniendo en cuenta que el multiverso hace que todo sea posible. Algo que aún no tiene sentido es cómo Deadpool, un personaje que rompe con la cuarta pared en todas sus películas, formaría parte de la Fase 4 del UCM.

Quien salió a desmentir tantos rumores fue Ryan Reynolds, el actor que hace de Deadpool, quien no se quedó callado al revisar todas las teorías que salieron en redes sociales por un supuesto “huevo de pascua” en el póster oficial de Doctor Strange 2.

Un primer plano de un pedazo de vidrio roto mostraba a un personaje que se parecía mucho a Deadpool, aunque era muy difícil saber qué estaban mirando los fans. El mismo Reynolds insiste que no formará parte de la secuela de Doctor Strange 2.

DOCTOR STRANGE 2 | Tráiler

“Realmente no estoy en la película”, dijo Reynolds a Variety en una proyección especial de su película de ciencia ficción de Netflix The Adam Project. “Lo prometo, no estoy en la película”. Si bien eso puede ser un fastidio para algunos fanáticos, dio una actualización sobre Deadpool 3, diciendo “Está llegando”.

El creador de Deadpool, Rob Liefeld, está “súper emocionado” de que la tercera película finalmente comience, aunque advierte que habrá que esperar un poco antes de que comience la producción.

La cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg, y Rachel McAdams llegará a salas de cine el próximo 5 de mayo de 2022.

