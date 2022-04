Las películas de Deadpool no se guardan nada con las imágenes de violencia explícita. Es más, los seguidores de los cómics temen que este detalle se pierda en las futuras entregas del Bocazas ahora que el personaje es propiedad de Disney. No es un secreto que las películas tengan cierta base en las historietas de Marvel, pero nada se compara con esta escena que jamás se adaptará al cine.

A Deadpool le cortaron la cabeza y las extremidades, lo aplastaron como un tubo de pasta de dientes y lo partieron por la mitad en los cómics de Marvel. Wade Wilson ha pasado por todo y siempre acaba intacto. No sabemos qué tanto de eso veremos cuando Deadpool ingrese al Universo Cinematográfico de Marvel, pero sí estamos seguro que esta “muerte” ya es demasiado para la Clasificación R.

En Deadpool # 2 de Brian Posehn, Gerry Duggan, Tony Moore, Val Staples y Joe Sabino de VC, Deadpool tiene la tarea de acabar con las versiones resucitadas de los ex presidentes de los Estados Unidos. Después de rastrear a Teddy Rosoovelt en el zoológico de Los Ángeles, Deadpool es perseguido por un elefante enojado y es empalado por uno de los colmillos. La escena es violenta, ya que los intestinos de Deadpool se envuelven alrededor del afilado colmillo del animal. Deadpool al final termina matando a Rosoovelt golpeándolo con una fuerte carga eléctrica, que también termina quemando vivo al elefante.

Detalles sobre el cómic de Deadpool

Si bien la ‘muerte’ de Deadpool es hilarante, es fácil ver por qué nunca se adaptaría para el UCM. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la escena es muy sangrienta, por lo que rozaría los límites de la Clasificación R. En segundo lugar, cazar presidentes y quemar un elefante vivo parecen cruzar una línea que el UCM jamás permitirá.

DEADPOOL 3 | ¿Qué hacer con la película?

Deadpool 3 aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, ya que la secuela no tiene director ni fecha de lanzamiento. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado que Deadpool 3 tendrá clasificación R y estará ambientado en la continuidad del Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien los fanáticos se han preguntado cómo Wade Wilson se unirá a la UCM después de interactuar con el confuso canon de X-Men de Fox, el futuro del bocazas es sin duda prometedor. Sin embargo, la integración de contenido con clasificación R en la UCM no es una tarea fácil por una variedad de razones. Uno de los muchos problemas a los que se ha enfrentado Deadpool 3 es la probabilidad de que finalmente no se transmita en Disney+ junto con el resto de las películas y programas de Marvel Studios.

No es ningún secreto que Disney+ ha sido un servicio de transmisión familiar desde su lanzamiento en 2019. Esto hizo que toda la programación con clasificación R y TV-MA que controlaba Disney pasó a Hulu en lugar de Disney+, pero ahora la situación es distinta: los antiguos programas de Marvel de Netflix llegarán a Disney+ en marzo de 2022 junto con controles parentales renovados.

Ambos anuncios son solo el comienzo de que Disney+ se convierta en un hogar para contenido más maduro y expanda los tipos de programas y películas que los suscriptores encontrarán en él. Esta es una gran noticia para Deadpool 3, ya que ahora no debería tener problemas para unirse a las demás películas del UCM.

