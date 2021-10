Marvel deberá corregir este error con Capitana Marvel tras los episodios de “What If...?”

Capitana Marvel es muy fuerte en el UCM, pero hay algo que la Casa de las Ideas no está haciendo bien: Carol Danvers solo está allí para causar sorpresa sin dar soluciones. Para entender esta situación, hay que tomar en cuenta la película en solitario de la Capi y sus apariciones en What If...?, la serie de antología disponible en Disney Plus.

Arranquemos con las declaraciones de Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios. Fue en la presentación de Capitana Marvel en 2019 cuando el ejecutivo aclamó a la superheroína como la más poderosa del UCM. Todo bien con esto, pero las expectativas cayeron en saco cuando repasamos la historia del personaje.

WHAT IF...? | Pelea de la Capi vs. Thor

Capitana Marvel inspiró a Nick Fury para la creación de los Avengers. Luego, la Capi tuvo muy cortas y pobres apariciones en el UCM. El papel de Danvers en Avengers: Endgame fue sorprendentemente limitado. Ella estuvo fuera de pantalla hasta que el mismo Thanos pudo someterla, a pesar de ser la “más poderosa del UCM”.

A esto hay que sumar las apariciones de Capitana Marvel en What If...?, donde tanto poder prácticamente no sirve para nada. En el octavo episodio, Danvers aparece para detener a Party Thor y, como era de esperarse, la heroína pudo ser reducida con ayuda del Mjolnir. Lo que fue aún peor, la pelea acabó en nada porque Thor temía más a su madre Frigga que el poder de la Capitana.

WHAT IF...? | Pelea de la Capi vs. Ultron

La misma dinámica se repite en el octavo episodio cuando Danvers cae ante un Ultron Vision que poseía todas las Gemas del Infinito.

Queda claro, entonces, que The Marvels debe solucionar este tratamiento a una Capitana Marvel que solo sirve para demostrar que un villano es muy poderoso y nada más. La Capi no resuelve peleas y eso es algo que ya está preocupando a los fans de los cómics.

