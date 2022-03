Defender Strange tendría su origen en el universo de Spider-Man de Sam Raimi

Los avances de Doctor Strange in the Multiverse of Madness presentaron a Defender Strange, una versión alternativa del Hechicero Supremo que llegará próximamente a la pantalla grande. Mientras la comunidad debate sobre su origen, las redes sociales comparten la teoría de que Defender Strange proviene del universo de Spider-Man creado por Sam Raimi.

La teoría tiene como base la salida de Scott Derrickson como el máximo responsable de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la incorporación de Raimi en medio del interés de Marvel por el multiverso tras el estreno de Spider-Man: No Way Home.

Desde el comienzo de la campaña de marketing de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quedó claro que la película presentaría a Benedict Cumberbatch como las variantes del multiverso de Doctor Strange. Hasta ahora hay dos variantes confirmadas, incluida Sinister Strange, una variante malvada que no es el personaje de la serie animada What If...?

DOCTOR STRANGE 2 | Trailer

A la segunda variante solo se conoce como Defender Strange, que parece ser el homenaje de Marvel al hechicero supremo cuando formaba parte del superequipo Defenders en los cómics.

Dado que se espera que Doctor Strange 2 explore libremente el multiverso y visite muchos universos diferentes, se supone que los mundos de estas variantes se presentarán de una forma u otra. Probablemente, la intención del director sea convertir a Defender Strange como el hechicero más veterano del UCM. A través de No Way Home sabemos que la saga de Spider-Man con Tobey Maguire sucedió hace mucho años, por lo que el Strange de ese universo sería el más idóneo para Defender Strange.

También hay otra pista de Spider-Man: No Way Home que podría dar crédito a esta idea. Spider-Man de Maguire confirma que los Vengadores no existen en su mundo. Esto tiene sentido porque las películas de Raimi nunca presentaron a otros superhéroes alrededor de Spider-Man. Si bien los Vengadores no existen, quizá eso signifique la existencia de más superhéroes que operen con otro nombre. Doctor Strange 2, por lo tanto, podría revelar que los Defensores son el equivalente a los Vengadores en el universo de Maguire.

