En la cinta “Capitana Marvel” vimos que la productora introdujo a la raza Skrull en el Universo Cinematográfico de Marvel. No cabe duda que estos seres verdes tendrán un rol importante en la fase 4 de los Vengadores. Recordemos que en la escena postcréditos de “Spider-Man: Far From Home” se vio que dos skrulls tomaron la apariencia de Nick Fury y Maria Hill, dos personajes que aparentemente se encuentran en el espacio en una misión secreta.

En una pasada Comic Con, Marvel Studios compartió las diferentes producciones que veremos dentro de esta nueva etapa post “Avengers: Endgame”. Así es como quedó el calendario de estrenos.

Nuevo calendario de estrenos de Marvel - 2021

WandaVision: ya disponible en Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier: ya disponible en Disney Plus.

Loki: 11 de julio, 2021, por Disney Plus.

Black Widow: 9 de julio, 2021, por Disney Plus y cines autorizados.

What If...?: mediados de 2021 por Disney Plus

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 de septiembre, 2021.

Venom: Let There Be Carnage: 17 de septiembre, 2021.

Eternals: 5 de noviembre, 2021.

Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre, 2021.

Hawkeye: finales de 2021.

Ms. Marvel: 2021.

En esta lista vemos que habrá una serie exclusiva para los skrulls llamada “Secret Invasion”. Pese a que todavía no se ha compartido el primer tráiler oficial, cuenta con le título de la saga de cómics en donde vemos que estos seres verdes realmente tienen malvados planes y toman la apariencia de varios Vengadores.

Recientemente, Marvel Studios confirmó que ya contrataron a los directores de la serie. Thomas Bezucha (Let Him Go) y Ali Selim (The Looming Tower) son los responsables de adaptar las historias de los cómics a una producción corta que se estrenará a través de Disney Plus.

Por lo pronto, se sabe que los actores Olivia Colman, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir y Ben Mendelsohn retomarán sus respectivos papeles en la serie.

¿Una nueva heroína ha nacido en el Universo Cinematográfico de Marvel? Tras el estreno de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, Marvel Studios prepara nuevas series y películas para expandir la fase 4 del UCM, entre ellas se encuentra “Secret Invasion”.

Por lo pronto, la productora se centra en cerrar la primera temporada de la serie de Falcon, mientras que hay otros rodajes en proceso como el de “Spider-Man: No Way Home”.

En el caso de “Secret Invasion”, se cree que será una serie que narrará una invasión de la raza Skrull en la Tierra. Por lo pronto, solo hay teorías con respecto a la trama pero ya se habrían confirmado los primeros fichajes.

Según reportes, Olivia Colman estaría conversaciones con Marvel Studios. Mientras que el medio Variety explica que también Emilia Clarke es otra de las actrices que están en la mira de la productora.

Estas dos actrices se suman a Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn en el reparto de “Secret Invasion”. La película conectaría con el final de “WandaVision” y “Capitana Marvel 2″, en donde los Skrulls han tomado control de algunas de las organizaciones más importantes del Gobierno de los Estados Unidos.

