Fans de Marvel descubren un detalle de Ultron en Spider-Man: Homecoming

Nunca es tarde para descubrir nuevos detalles en el Universo Cinematográfico de Marvel. Los seguidores de la Casa de las Ideas publicaron en Reddit un descubrimiento muy particular en las nuevas películas de Spider-Man.

En Spider-Man: Homecoming, estrenada en 2017 y protagonizada por Tom Holland, el superhéroe de Marvel encuentra en su mochila una pieza muy parecida a la que Ultron usó en Sokovia, en la segunda película de los Avengers.

No se sabe al detalle si es que esto se trata de un huevo de pascua o es una pista de lo que veremos en el futuro de Marvel en la pantalla grande. Hubo el rumor del regreso de Ultron para la Fase 4, pero ahora es Kang El Conquistador quien suena fuerte más como el próximo antagonista de Marvel.

Lo que tanto se hablaba de Ultron era que aparecería en Ant-Man 3, teniendo en cuenta que Hank Pym fue el creador de este villano en los cómics de Marvel. También se habló de su aparición en los Nuevos Vengadores.

Imágenes de la pieza de Ultron en Spider-Man

Tengamos en cuenta que esta información no es oficial y solo rumores que se comparten en foros especializados de Marvel. Desde la ‘Casa de las Ideas’, no hay nada cierto sobre el sucesor de Thanos luego de Avengers: Endgame.

MARVEL | Spider-Man

Marvel sigue haciendo adaptaciones para que sus obras cinematográficas sean más inclusivas. Un rumor desde las oficinas de la Casa de las Ideas señala el interés de los ejecutivos por hacer de Spider-Man un héroe bisexual.

El portal especializado We Got This Covered informó que los productores de la actual saga de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, planean la reunión de los tres Hombres Araña: Tobey Maguire, Andrew Gardfield y Tom Holland. El plan de Marvel es hacer que la versión de Garfield tenga un novio en la película y se presente como bisexual.

La idea fue bien recibida por Holland y Garfield hace un par de años, quienes expresaron su interés por un Spider-Man concebido como un personaje gay en el Universo Marvel.

