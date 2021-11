Un huevo de Pascua en el tráiler de Morbius, la película de Marvel protagonizada por Jared Leto, daría cuenta de que Duende Verde tendrá varias apariciones en la Fase 4 del UCM. Es decir, el clásico villano no se limitará a su participación en Spider-Man: No Way Home.

Electro (Jamie Foxx) de The Amazing Spider-Man 2 y Doctor Octopus de Spider-Man 2 (Alfred Molina) dan cuenta de que Spider-Man: No Way Home reunirá elementos de las franquicias anteriores de Marvel que llegaron a la pantalla grande. En el caso de Duende Verde, el personaje caracterizado por Willem Dafoe pronto se sumará a la Fase 4.

Respecto al tráiler de Morbius, hay una escena de la ciudad en la que aparece un edificio con el logo de OSCORP, la empresa encabezada por Norman Osborn (Duende Verde en la ficción) y, por lo tanto, tendrá una historia más amplia que se explorará en las próximas entregas de Spider-Man.

Además, el personaje de Willem Dafoe podría ser derrotado para siempre, pero el Norman Osborn que vive en el mundo de Morbius también podría estar en alguna parte. Una película posterior podría presentar una versión del villano interpretado por otro actor.

Se desconoce cómo Morbius conectará con el UCM, salvo que ya sabemos de la futura aparición de Vulture (Michael Keaton) y la llegada de Venom a la realidad del Spider-Man de Tom Holland.

Dependiendo de lo que suceda en Morbius, Osborn tiene el potencial de de añadir más argumentos a los antagonistas de la franquicia de Marvel. Recordemos que en los cómics Osborn está detrás del origen de los Dark Avengers.

MARVEL | Spider-Man con dos villanos más

Hasta el momento, sabemos que Doctor Octopus, Electro y Green Goblin, interpretados por Alfred Molina, Jamie Foxx y Willem Dafoe estarán de regreso para enfrentarse al actual Spider-Man de Holland. Dock Ock ya apareció en el tráiler y Foxx confirmó en una entrevista que forma parte del proyecto cinematográfico; por su parte, la referencia a Duende Verde la tenemos con una de las granadas que aparecen en el avance.

La novedad es que la revista Empire confirmó la aparición de dos villanos más: Sandman (el Hombre Arena) y Lagarto, el Doctor Curtis Connors. Ambos personajes aparecen en las portadas de la revista dedicadas a Spider-Man: No Way Home, por lo que también formarían parte de la trama.

