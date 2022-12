A diferencia de las fases anteriores, Marvel Studios introducirá en la primera película de la fase 5 al poderoso villano que aterrorizará al universo: Kang el Conquistador. Este personaje apareció brevemente en el último episodio de la serie “Loki” como una variante, pero la versión de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” será aquella que esté dispuesta a tomar control del universo.

En el primer tráiler oficial de la cinta, podemos ver que un experimento de comunicación con el mundo cuántico sale terriblemente mal y absorbe a los protagonistas. Allí, es cuando comenzará esta importante aventura que pavimentará el camino para las siguientes películas de la fase del multiverso.

Uno de los personajes que será muy importante para la trama es Cassie Lang, la hija de Scott Lang. Recordemos que ya ha aparecido este personaje en pasadas cintas como una niña y hemos visto su crecimiento en las diferentes producciones.

Abby Ryder Fortson interpretó al personaje en las dos películas de Ant-Man, mientras que en “Avengers: Endgame” el papel se lo dieron a Emma Fuhrmann. Finalmente, para “Quantumania”, la productora decidió reemplazar a la actriz por Kathryn Newton.

¿Qué edad tiene Cassie Lang en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”?

Tras un constante cambio de actriz y una línea temporal confusa, es normal que los fans se pregunten qué edad tendrá el personaje en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Peyton Reed, el directo, habló al respecto en una entrevista para el medio Nerdbunker.

“Cuando Paul y yo comenzamos con la primera película, la pregunta era: ¿aceptará el público a Paul Rudd como un superhéroe? ¿La gente aceptará a Ant-Man, un tipo que encoge y controla hormigas, como personaje? Y lo han hecho. Y eso es realmente gratificante y creo que el público realmente se relaciona con Scott Lang porque no tiene superpoderes, no es un supercientífico, no es multimillonario. Es una persona normal que resulta atrapada en estas aventuras”, comenzó a explicar.

“Pero creo que todos hemos crecido y lo que queremos hacer con las películas y cómo vemos al personaje, la dinámica familiar, para nosotros, después de los eventos de [Avengers: Infinity War] y Endgame, realmente Se nos ocurrió, obviamente, ‘Bueno, Cassie tendrá 18 años en esta película, eso es genial’. Todo el tema es el tiempo y cuánto tiempo ha perdido y su principal motivación es simplemente: ‘Quiero pasar tiempo con mi hija’. Y ahora entra en contacto con un villano en esta película, Kang the Conqueror, que tiene dominio sobre el tiempo, y ¿qué significa eso para ellos?”, finalizó.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.