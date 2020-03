Marvel: director de ‘Shang-Chi’ se encuentra aislado por presunto caso de coronavirus.

El coronavirus viene afectando a diferentes industrias. En esta ocasión, el Universo Cinematográfico de Marvel anunció la para de una de sus producciones que pertenecerán a la nueva Fase 4: Shang-Chi.

Como bien sabemos, el coronavirus ya comenzó a causar estragos en diferentes producciones de Marvel. Tras el final anticipado del rodaje de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ en Praga y el retraso indefinido del estreno de ‘The New Mutants’, acaba de llegar un nuevo contratiempo que involucra a la producción de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’.

Tras haber iniciado su rodaje en Australia, la producción del film de Marvel ha decidido parar por el coronavirus. Esto se debería a que sospechan que uno de los integrantes del set de rodaje ha contraído el virus.

Estamos hablando del director Destin Daniel Cretton, quien ha decidido hacerse la prueba de descarte para poder comprobar si ha contraído el virus. Los médicos le recomendaron mantenerse aislado hasta contar con las pruebas de dicho examen.

Diferentes fuentes afirman que el rodaje no ha parado del todo, puesto que Disney solo parará hasta conocer los resultados del examen. Es decir, la segunda unidad y los demás aspectos de la producción continuarán realizando su trabajo.

“Como muchos sabréis, Destin, nuestro director, acaba de tener un hijo. Quería tener cuidado especial dada la actual situación y decidió hacerse hoy la prueba del Covid-19. Actualmente está aislado bajo recomendación de su médico. Mientras espera los resultados de la prueba, vamos a suspender la primera unidad de producción por cautela hasta que obtenga los resultados la semana que viene. La segunda unidad y otros aspectos de producción continuarán con normalidad. Contactaremos con vosotros el martes para una nueva actualización.Estos tiempos no tienen precedentes. Apreciamos la compresión de todo el mundo mientras pasamos por esto.”

