Director de “Spider-Man: No Way Home” revela cómo fue el primer encuentro de los tres Spidey

Spider-Man: No Way Home marcó un momento único en la historia de las películas de Marvel. Reunir a los tres Hombre Araña de la sagas cinematográfica (Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire) para acabar con los villanos del pasado como Doctor Octopus, Electro, Lizard, Sandman y Duende Verde no tiene punto de comparación.

En la última tercera película de Spider-Man, vemos a los Peter Parker compartir momentos divertidos. Sin embargo, ¿te has preguntado si los actores se llevaron igual de bien tras bambalinas? Quien tiene la respuesta es el directo de No Way Home, Jon Watts.

El cineasta contó en una entrevista para Variety que, antes de filmar cualquier escena con los tres Spider-Man, reunió a Holland, Maguire y Garfield, así como a Zendaya y Batalon, para discutir el guión. Watts dijo que, aunque ya había hablado con las estrellas individualmente, la discusión les permitió discutir la historia y lo que significaba el héroe para ellos como grupo.

“Nos sentamos en sillas plegables en círculo y repasamos el guion juntos. Hablé con todos por separado, pero tener a todos juntos para hablar sobre la historia, cómo encajan las piezas y qué significaba Spider-Man para ellos, fue emocionante para mí. Tuvimos los únicos tres actores que alguna vez interpretaron a Spider-Man en una película, y cada uno había pasado por mucho, dentro y fuera de la pantalla. Fue como una sesión de terapia de Spider-Man”, contó Watts.

La buena onda también fluyó fuera de cámaras. Holland reveló que hay un chat grupal de Spider-Man entre él, Maguire y Garfield. Holland ha dicho que él y Garfield se habían topado con Maguire antes de la producción, momento en el que compartieron números y crearon un grupo de WhatsApp. El encuentro lo describió como encontrarse con los hermanos perdidos de hace mucho tiempo.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Datos de la película

Ver a Peter Parker de Tobey Maguire reunirse con Mary Jane de Kirsten Dunst y ver al Hombre Araña de Andrew Garfield conocer a un posible villano hubiera sido un regalo final para los fanáticos, pero tal vez hubiera sido demasiado para el final de la película. Después de todo, No Way Home necesitaba resaltar cuán independiente y solitario se volvió Spider-Man de Tom Holland, por lo que su final es más poderoso al mostrar su soledad.

En conclusión, No Way Home pudo fallar en su ambición de poner punto final a las dos sagas anteriores de Spider-Man y fastidiar a los fans. La verdad es que era un riesgo innecesario, porque el fandom sigue igual de fiel a las sagas anteriores y el propósito de No Way Home es atender la evolución de Tom Holland y los otros Spidey formaron parte de ese proceso. El protagonista no deja de ser Holland y sobre él cierne todo el peso de la trama.

