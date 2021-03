Solo falta un episodio más para que acabe la primera temporada de WandaVision, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus. El director Matt Shakman salió a hablar sobre la última entrega de la serie y adelantó que no todos se contentarán con el final.

Shakman fue sincero al señalar que varias de las teorías hechas por los fans de Marvel en redes sociales no se cumplirán. Ahora se sabe que Vision fue resucitado como White Vision, el mítico personaje de los historietas, y Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ya está al tanto de las anomalías que ocurren en la realidad alternativa de Westview.

“Espero que sientan que el viaje fue satisfactorio para ellos. Sé que hay tantas teorías por ahí; Habrá mucha gente que sin duda se sentirá decepcionada por una teoría u otra. Pero siempre contamos esta historia sobre Wanda lidiando con el dolor y aprendiendo a aceptar esa pérdida, y con suerte la gente encontrará que el final es sorprendente pero también satisfactorio, y que se siente inevitable porque es la misma historia que han estado viendo todo el tiempo”, señaló Shakman.

Aún falta por esclarecer quién está detrás del Hex de WandaVision. La teoría de Mephisto sigue vigente y los fans de Marvel estarán muy atentos para lo que se revelará en el episodio del viernes 5 de marzo.

WANDAVISION | Episodio 9

El capítulo 9 será el final de la serie y por fin se dará a conocer si los gemelos son reales o solo una creación del HEX. Según las filtraciones, este estreno durará 50 minutos, algo bastante común en esta serie.

A su vez, se ha descartado que Marvel prepare el estreno de un décimo episodio secreto; solo se optaría por una escena post-créditos que nos adelante detalles de la siguiente serie de Marvel: The Falcon and the Winter Soldier.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.